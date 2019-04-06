В Запорожье возрождают отвоеванный у застройщиков парк

Жители Запорожья без устали восстанавливают один из местных парков. Зеленую зону в прошлом году фактически уничтожили, готовя участок под строительство очередного торгового центра.

Тогда горожане силой отбили парк, а осенью сажали там клены. С приходом тепла – взялись за высадку дубов.

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На призыв в соцсетях, приобщиться к высадке деревьев, откликнулись полсотни горожан. Пришли целыми семьями, привлекли к помощи и детей.

Только положительные эмоции у меня, и хочется, чтобы потом в будущем ребенок приходил и радовался,

– сказала участница акции Яна Липецкая.

Так выглядел уничтоженный парк в августе прошлого года.



Строительные работы в парке

И за несколько дней сотни запорожцев снесли забор стройплощадки и разогнали охранников.



Борьба за парк

Потом началась борьба в судах – активисты подали иски против того, что местные депутаты , незаконно, по их мнению, позволили возвести на месте зеленой зоны торговый центр.

Горожане говорят, парк нужен, потому что в городе работают много заводов и в воздухе полно металлургических выбросов.

Экоактивисты подали в суды 12 исков о возвращении парка общине города. Критикуют депутатское большинство горсовета, которые в марте в очередной раз провалили голосование по этому вопросу на сессии. Потому что застройщик парка – лидер одной из фракций, а именно "НашКрай" горсовета.

Во-первых, это говорит о тех договоренностях, которые существуют в нашей местной власти и которые, к сожалению, не отражают интересов общества. Община не собирается отдавать этот парк,

– подчеркнул экоактивист Денис Тарасов.

За день неравнодушные высадили в парке два десятка дубов.