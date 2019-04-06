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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Запорожье возрождают отвоеванный у застройщиков парк

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      Жители Запорожья без устали восстанавливают один из местных парков. Зеленую зону в прошлом году фактически уничтожили, готовя участок под строительство очередного торгового центра.

      Тогда горожане силой отбили парк, а осенью сажали там клены. С приходом тепла – взялись за высадку дубов.

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      На призыв в соцсетях, приобщиться к высадке деревьев, откликнулись полсотни горожан. Пришли целыми семьями, привлекли к помощи и детей.

      Только положительные эмоции у меня, и хочется, чтобы потом в будущем ребенок приходил и радовался,
      – сказала участница акции Яна Липецкая.

      Так выглядел уничтоженный парк в августе прошлого года.

      запоріжжя парк дерева
      Строительные работы в парке

      И за несколько дней сотни запорожцев снесли забор стройплощадки и разогнали охранников.

      запоріжжя парк
      Борьба за парк

      Потом началась борьба в судах – активисты подали иски против того, что местные депутаты , незаконно, по их мнению, позволили возвести на месте зеленой зоны торговый центр.

      Горожане говорят, парк нужен, потому что в городе работают много заводов и в воздухе полно металлургических выбросов.

      Экоактивисты подали в суды 12 исков о возвращении парка общине города. Критикуют депутатское большинство горсовета, которые в марте в очередной раз провалили голосование по этому вопросу на сессии. Потому что застройщик парка – лидер одной из фракций, а именно "НашКрай" горсовета.

      Во-первых, это говорит о тех договоренностях, которые существуют в нашей местной власти и которые, к сожалению, не отражают интересов общества. Община не собирается отдавать этот парк,
      – подчеркнул экоактивист Денис Тарасов.

      За день неравнодушные высадили в парке два десятка дубов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Экология
      Источник: 24 канал
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