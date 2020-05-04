В Запорожье вспышка коронавируса в детском доме

В Запорожском детском доме-интернате обнаружили коронавирус у 7-летнего ребенка. Еще у 5 детей симптомы COVID-19.

Сейчас в интернате проживают 120 детей. Учреждение находится в ведении Запорожского облсовета. Об этом сообщает Запорожский штаб по борьбе с коронавирусом в телеграме.

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Всем воспитанникам интерната и работникам проводят тестирование на COVID-19.

Обратите внимание! Вспышку коронавируса обнаружили в двух общежитиях Запорожья. В общежитии в Заводском районе в начале мая обнаружили инфицированную женщину, жителей проверяют. В общежитии в Александровском районе в конце апреля зафиксировали не менее 15 случаев COVID-19.

По состоянию на 4 мая в Запорожской области обнаружили 285 случаев коронавируса, из них 5 – летальные. Всего в Украине COVID-19 заразились 12 331 человек, 303 человека скончались, 1 619 больных выздоровели.

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