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      В Запорожье вспышка коронавируса в детском доме

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      В інтернаті виявили одну хвору дитину
      В интернате обнаружили одного больного ребенка / Пресс-служба Запорожской ОГА

      В Запорожском детском доме-интернате обнаружили коронавирус у 7-летнего ребенка. Еще у 5 детей симптомы COVID-19.

      Сейчас в интернате проживают 120 детей. Учреждение находится в ведении Запорожского облсовета. Об этом сообщает Запорожский штаб по борьбе с коронавирусом в телеграме.

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      Всем воспитанникам интерната и работникам проводят тестирование на COVID-19.

      Обратите внимание! Вспышку коронавируса обнаружили в двух общежитиях Запорожья. В общежитии в Заводском районе в начале мая обнаружили инфицированную женщину, жителей проверяют. В общежитии в Александровском районе в конце апреля зафиксировали не менее 15 случаев COVID-19.

      По состоянию на 4 мая в Запорожской области обнаружили 285 случаев коронавируса, из них 5 – летальные. Всего в Украине COVID-19 заразились 12 331 человек, 303 человека скончались, 1 619 больных выздоровели.

      тести на коронавірусомЧем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Запорожья Коронавирус COVID-19
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