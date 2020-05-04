У Запоріжжі спалах коронавірусу в дитячому будинку

У Запорізькому дитячому будинку-інтернаті виявили коронавірус у 7-річної дитини. Ще у 5 дітей є симптоми COVID-19.

Наразі в інтернаті проживають 120 дітей. Установа перебуває у підпорядкуванні Запорізької облради. Про це повідомляє Запорізький штаб з боротьби з коронавірусом у телеграмі.

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Усім вихованцям інтернату та працівникам проводять тестування на COVID-19.

Зверніть увагу! Спалах коронавірусу виявили у двох гуртожитках Запоріжжя. У гуртожитку в Заводському районі на початку травня виявили інфіковану жінку, мешканців перевіряють. У гуртожитку в Олександрівському районі наприкінці квітня зафіксували щонайменше 15 випадків COVID-19.

Станом на 4 травня в Запорізькій області виявили 285 випадків коронавірусу, з них 5 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 12 331 особи, 303 людей померли, 1 619 хворих одужали.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу