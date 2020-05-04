14:12
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      У Запоріжжі спалах коронавірусу в дитячому будинку

      - Читать новость на русском
      У Запоріжжі спалах коронавірусу у дитячому інтернаті
      В інтернаті виявили одну хвору дитину / Пресслужба Запорізької ОДА

      У Запорізькому дитячому будинку-інтернаті виявили коронавірус у 7-річної дитини. Ще у 5 дітей є симптоми COVID-19.

      Наразі в інтернаті проживають 120 дітей. Установа перебуває у підпорядкуванні Запорізької облради. Про це повідомляє Запорізький штаб з боротьби з коронавірусом у телеграмі.

      Дивіться також COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: жахливі умови та шокуючі деталі – фото, відео

      Усім вихованцям інтернату та працівникам проводять тестування на COVID-19.

      Зверніть увагу! Спалах коронавірусу виявили у двох гуртожитках Запоріжжя. У гуртожитку в Заводському районі на початку травня виявили інфіковану жінку, мешканців перевіряють. У гуртожитку в Олександрівському районі наприкінці квітня зафіксували щонайменше 15 випадків COVID-19.

      Станом на 4 травня в Запорізькій області виявили 285 випадків коронавірусу, з них 5 –  летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 12 331 особи, 303 людей померли, 1 619 хворих одужали.

      тести на коронавірусом
      Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Запоріжжя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Притча про сліпих, або Хто навчить Україну боротися з пандемією?
      сьогодні , 12:00 Притча про сліпих, або Хто навчить Україну боротися з пандемією?
      Михайло Дубинянський
      Життя після коронавірусу: комунікація та виклики для України
      сьогодні , 08:40 Життя після коронавірусу: комунікація та виклики для України
      Олександр Солонько