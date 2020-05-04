Коронавірус виявили ще в одному гуртожитку Запоріжжя

У Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили випадок захворювання на коронавірус. Відомо, що цей гуртожиток розміщується у Заводському районі міста. Інфікувалася COVID-19 жінка.

Наразі хвора перебуває у обласній інфекційній лікарні. Жила вона на 4 поверсі гуртожитку. Разом із нею на поверсі проживають 45 осіб. Про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

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3 травня розпочали перевірку тих, хто міг контактувати з хворою. Цим займається бригада медиків Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Крім того, всі контактні особи з гуртожитку залишатимуться на самоізоляції. Відповідне зобов’язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу.

Також біля гуртожитку встановили пост поліції. Щоправда, карантин запровадили не у всьому гуртожитку, а лише на 4 поверсі. Тут мають визначити відповідальних осіб, до яких можуть звертатимуться мешканці задля вирішення важливих для них питань.

За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів мешканців 4 поверху можна буде отримати в середині дня 4 травня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть й інших осіб, з якими контактувала жінка.

Про зараження в іншому гуртожитку Запоріжжя стало відомим 26 квітня. Розміщується він у Олександрівському районі. Тоді виявили 15 осіб, інфікованих COVD-19.

Зверніть увагу! Станом на 3 травня у Запоріжжі з підозрою на коронавірус – 309 осіб. Крім того, 192 людини отримали прозитивні результати. Одужали 34 пацієнти. На жаль, 1 людина померла. Загалом в області зафіксовано 275 лабораторно підтверджених випадків.



Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу