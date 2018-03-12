Жуткий случай: В Запорожской области сын вилкой убил отца
В Запорожской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время внезапной ссоры вилкой убил своего отца-пенсионера.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
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"10 марта 2018 года гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего проживания в селе Владимирское Запорожского района области, в помещении кухонной комнаты дома, на почве возникшей ссоры со своим 68-летним отцом, нанес удар металлической вилкой в область грудной клетки последнего, причинив смерть потерпевшему", – говорится в сообщении.
В данный момент злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении за совершение убийства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.