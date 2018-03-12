Моторошний випадок: син виделкою вбив батька на Запоріжжі

У Запорізькій області чоловік у стані алкогольного сп'яніння під час раптової сварки виделкою вбив свого батька-пенсіонера.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

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"10 березня 2018 року громадянин П., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись за місцем свого мешкання у селі Володимирське Запорізького району області, у приміщенні кухонної кімнати будинку, на ґрунті виниклої сварки зі своїм 68-річним батьком, наніс удар металевою виделкою в область грудної клітки останнього, чим заподіяв смерть потерпілому", – йдеться у повідомленні.

Нараз зловмисника затримано та повідомлено йому про підозру за вчинення вбивства. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.