В желудке мертвого кита нашли 40 килограммов полиэтилена: фото 18+

На побережье Филиппин выбросило мертвого кита, у которого обнаружили 40 килограммов полиэтиленовых пакетов в желудке.

Сотрудники местного музея естественной истории сообщили об этом в Facebook. По их словам ,это "самое большое количество пластика, который когда-либо видели внутри китов".

Читайте также: Чем заменить полиэтиленовые пакеты: простые советы

Изображение со вскрытия показали, что внутри животного бесконечные кучи мусора. Кит погиб от "желудочного шока" после проглатывания всей пластмассы.

"Я был не готов увидеть такое количество пластика. Его было так много, что он даже начал твердеть", – рассказал руководитель музея Дэрелл Блетчли.

Как сортировать мусор?

Перед тем, как начать сортировать мусор, стоит учесть несколько важных моментов:

– собирайте и сортируйте только чистое сырье, без остатков пищи и жира;

– мусор уплотняйте, чтобы он занимал меньше места;

– все мелкое однотипное вторсырье собирайте отдельно (например, известный "пакет с пакетами");

– бутылки и тетра-паки нужно промыть, открутить крышечки (их собрать отдельно) и сжать;

– консервные банки нужно помыть, все жестянки – максимально сжать;

– стоит обращать внимание на маркировку на пластиковых упаковках (в виде треугольника с цифрой (от 1 до 7) и/или буквами). Продукты без маркировки на переработку не принимают.



Как сортировать мусор: инфографика