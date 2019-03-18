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      В шлунку мертвого кита знайшли 40 кілограмів поліетилену: фото 18+

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      40 кілограм поліетилену у шлунку кита
      40 кілограм поліетилену у шлунку кита / Фото з соціальних мереж

      На узбережжя Філіппін викинуло мертвого кита, у якого виявили 40 кілограмів поліетиленових пакетів у шлунку.

      Співробітники місцевого музею природничої історії повідомили про це у Facebook. За їхніми словами, це "найбільша кількість пластику, який коли-небудь бачили всередині китів".

      Читайте також: Чим замінити поліетиленові пакети: прості поради

      Зображення з розтину показали, що всередині тварини нескінченні купи сміття. Кит загинув від "шлункового шоку" після проковтування всієї пластмаси.

      "Я був не дуже готовий побачити таку кількість пластику. Його було так багато, що він навіть почав тверднути", – розповів керівник музею Дерелл Блетчлі. 

      Як сортувати сміття?Перед тим, як розпочати сортувати сміття, варто врахувати декілька важливих моментів:
      – збирайте та сортуйте лише чисту сировину, без залишків їжі та жиру;
      – сміття ущільнюйте, щоб воно займало менше місця;
      – всю дрібну однотипову вторсировину збирайте окремо (наприклад, відомий "пакет з пакетами");
      – пляшки та тетра-паки потрібно промити, відкрутити кришечки (їх зберіть окремо) та стиснути;
      – консервні бляшанки потрібно помити, усі бляшанки – максимально стиснути;
      – варто звертати увагу на маркування на пластикових пакуваннях (у вигляді трикутника з цифрою (від 1 до 7) та/або літерами). Продукти без маркування до переробки не приймають.

      сміття
      Як сортувати сміття: інфографіка

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      Теги: Екологія Філіппіни Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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