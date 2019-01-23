В Женеве прогремел взрыв возле посольства США
В среду вечером, 23 января, в Женеве прогремел взрыв в одном из ресторанов. Заведение расположено вблизи посольства США.
Об этом в Twitter сообщил консульский отдел Госдепартамента США.
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"Взрыв был связан с электрическим трансформатором... Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным", – сообщили американские дипломаты.
По сообщению полиции Женевы, взрыв не является преднамеренным, в результате инцидента никто не пострадал.
Источник: 24 канал
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