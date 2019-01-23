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      В Женеве прогремел взрыв возле посольства США

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      В Женеве прогремел взрыв возле посольства США
      В Женеве прогремел взрыв возле посольства США / Фото из социальных сетей

      В среду вечером, 23 января, в Женеве прогремел взрыв в одном из ресторанов. Заведение расположено вблизи посольства США.

      Об этом в Twitter сообщил консульский отдел Госдепартамента США.

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      "Взрыв был связан с электрическим трансформатором... Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным", – сообщили американские дипломаты.

      По сообщению полиции Женевы, взрыв не является преднамеренным, в результате инцидента никто не пострадал.

       

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Взрыв Швейцария
      Источник: 24 канал
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