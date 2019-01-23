В Женеве прогремел взрыв возле посольства США

В среду вечером, 23 января, в Женеве прогремел взрыв в одном из ресторанов. Заведение расположено вблизи посольства США.

Об этом в Twitter сообщил консульский отдел Госдепартамента США.

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"Взрыв был связан с электрическим трансформатором... Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным", – сообщили американские дипломаты.

По сообщению полиции Женевы, взрыв не является преднамеренным, в результате инцидента никто не пострадал.

#Geneva #Switzerland Security Alert: Geneva Police confirmed the explosion near US Consular Agency Geneva was caused by a fault in an electrical junction box, and area is deemed safe by local police. The Consular Agency is closed today and expected to reopen tomorrow, January 24. pic.twitter.com/C6tpJVLTL7 — Travel - State Dept (@TravelGov) 23 января 2019 г.