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      Теракт в Северной Ирландии: обнародовано видео взрыва

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      Взрыв в Лондондерри: новые подробности
      Взрыв в Лондондерри: новые подробности / Sky News

      Появились новые подробности о взрыве машины в в североирландском городке Лондондерри. По словам правоохранителей, целью этого "акта безумия" была смерть людей. Правда, саму взрывчатку в полиции назвали "недоделанной". По их словам, злоумышленники могли нанести гораздо больше вреда как людям, так и соседним авто и зданиям.

      24 канал сообщал, что вечером 19 января в североирландском городке Лондондерри вблизи местного суда взорвался автомобиль. В результате никто не пострадал, правда местные политики инцидент назвали терактом.

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      Впоследствии в сети появилось видео взрыва, снятое на камеры наблюдения. Британские СМИ пишут, что машина поднялась в воздух через несколько минут после того, как прошла мимо молодых людей.

      Видео взрыва машины возле суда в Северной Ирландии

      Кроме того, издания со ссылкой на кадры, обнародованные полицией, утверждают, что перед взрывом из припаркованной перед судом машины вышел мужчина и побежал в неизвестном направлении.

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      Причастные ко взрыву в Лондондерри лица

      Между тем, правоохранители подозревают новую Ирландскую республиканскую армию. По словам полиции, взрывное устройство было "недоделанным" и "неустойчивым".

      Также здесь говорят, что взорвавшуюся машину украли как минимум два вооруженных мужчины у службы, которая занимается доставкой пиццы. Добавим, что утром 20 января правоохранители задержали двоих парней, которым около 20 лет.

      В то же время представители правоохранительных органов подчеркивают, что целью взрыва была смерть людей, а использование такой взрывчатки они охарактеризовали как "акт безумия".

      Добавим, что события в Лондондерри связывают с недавними процессами выхода Британии из ЕС, поскольку одним из главных камней преткновения является вопрос таможенной границы – ЕС настаивает, чтобы он проходил по Ирландскому морю.

      Напомним, в новогоднюю ночь в нидерландском Амстердаме 51-летний канадец угрожал взрывом в зале отправления местного аэропорта. В итоге правоохранители обезвредили злоумышленника.

      Что такое Ирландская республиканская армия (ИРА)? Военизированная группировка, которая ставит целью достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Свою деятельность группировка ведет с 1912 года. В результате противостояния с Лондоном в конфликте погибли более 3,5 тысяч человек.

      В апреле 1998 года в Белфасте Ирландия и несколько партий (а именно, политическое крыло ИРА) подписали соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Эта сделка в значительной мере способствовала завершению трех десятилетий насилия в Северной Ирландии. Однако некоторые несогласные создали "Новую ИРА" и продолжают радикальными действиями отстаивать свои интересы.

      Теги: Великобритания Расследования Взрыв Теракт
      Источник: 24 канал
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