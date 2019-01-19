В Норвегии арестовали россиянина, устроившего теракт впервые с 2011 года

Районный суд Осло принял решение арестовать на месяц 20-летнего россиянина, который 18 января напал с ножом на женщину в супермаркете Осло. К слову, сейчас пострадавшая находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Aftenposten.

Читайте также: Смертельные взрывы в Магнитогорске: кто взял на себя ответственность

Ранее 24 канал писал, что полиция Норвегии задержала 20-летнего россиянина, имя которого не раскрывается, по подозрению в нападении на женщину с ножом в центре Осло. Дело начали расследовать как теракт.

Ула Лунде, адвокат выходца из Башкортостана, считает, что он неуравновешенный, росянин убежден, что все христиане заслуживают смерти.

Содержание под стражей необходимо для общественности. Я говорю это, несмотря на то, что я защитник. Он опасен для жизни и здоровья. Он может выйти, взять автобус и осуществить террористический акт,

– отметил адвокат.

Кроме того, суд назначил злоумышленнику психиатрическую экспертизу. Адвокат говорит, что 20-летний мужчина утверждает, что намеревался осуществить несколько террористических актов в Норвегии и других европейских странах.

Он одинокий волк и действовал в одиночку. У него нет связей в России и он не связан с ИГИЛ,

– говорит он.

К слову, в полиции заявили, что это первый террористический случай в Норвегии после 22 июля 2011 года – дня теракта Андреаса Брейвика. По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 года тюремного заключения.