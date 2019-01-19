18:43
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Норвегии арестовали россиянина, устроившего теракт впервые с 2011 года

      26 Читати новину українською
      В Норвегии арестовали россиянина, устроившего теракт впервые с 2011 года
      В Норвегии арестовали россиянина, устроившего теракт впервые с 2011 года / dt.ua

      Районный суд Осло принял решение арестовать на месяц 20-летнего россиянина, который 18 января напал с ножом на женщину в супермаркете Осло. К слову, сейчас пострадавшая находится в критическом состоянии в больнице.

      Об этом сообщает Aftenposten.

      Читайте также: Смертельные взрывы в Магнитогорске: кто взял на себя ответственность

      Ранее 24 канал писал, что полиция Норвегии задержала 20-летнего россиянина, имя которого не раскрывается, по подозрению в нападении на женщину с ножом в центре Осло. Дело начали расследовать как теракт.

      Ула Лунде, адвокат выходца из Башкортостана, считает, что он неуравновешенный, росянин убежден, что все христиане заслуживают смерти.

      Содержание под стражей необходимо для общественности. Я говорю это, несмотря на то, что я защитник. Он опасен для жизни и здоровья. Он может выйти, взять автобус и осуществить террористический акт,
      – отметил адвокат.

      Кроме того, суд назначил злоумышленнику психиатрическую экспертизу. Адвокат говорит, что 20-летний мужчина утверждает, что намеревался осуществить несколько террористических актов в Норвегии и других европейских странах.

      Он одинокий волк и действовал в одиночку. У него нет связей в России и он не связан с ИГИЛ,
      – говорит он.

      К слову, в полиции заявили, что это первый террористический случай в Норвегии после 22 июля 2011 года – дня теракта Андреаса Брейвика. По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 года тюремного заключения.

      Теги: Новости России Арест Полиция Теракт Норвегия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3303
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 399
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 546
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 747
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2379
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения
       2 мая 2016 , 10:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук