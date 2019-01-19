У Норвегії арештували росіянина, який влаштував теракт вперше від 2011 року

Районний суд Осло ухвалив рішення арештувати на місяць 20-річного росіянина, який 18 січня напав із ножем на жінку в супермаркеті Осло. До слова, наразі потерпіла перебуває у критичному стані в лікарні.

Про це повідомляє Aftenposten.

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Раніше 24 канал писав, що поліція Норвегії затримала 20-річного росіянина, ім'я якого не розкривається, за підозрою в нападі на жінку з ножем в центрі Осло. Справу почали розслідувати як теракт.

Ула Лунде, адвокат вихідця із Башкортостана, вважає, що він неврівноважений і росянин переконаний, що всі християни заслуговують смерті.

Утримання під вартою необхідне для громадськості. Я кажу це, незважаючи на те, що я захисник. Він небезпечний для життя і здоров'я. Він може вийти, взяти автобус і здійснити терористичний акт,

– зазначив адвокат.

Крім того, суд призначив зловмисникові психіатричну експертизу. Адвокат каже, що 20-річний чоловік стверджує, що мав намір здійснити кілька терористичних актів у Норвегії та інших європейських країнах.

Він самотній вовк і діяв сам. Він не має мережі в Росії і не пов'язаний з ІДІЛ,

– каже він.

До слова, у поліції заявили, що це перший терористичний випадок в Норвегії після 22 липня 2011 року – дня теракту Андреаса Брейвіка. За статтею 131 Кримінального кодексу Норвегії про здійснення теракту зловмисникові загрожує до 21 року тюремного ув'язнення.