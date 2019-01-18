18:34
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Норвегії затримали 20-річного росіянина: чоловік заявив, що хотів влаштувати теракт

      151 Читать новость на русском
      Зловмисника затримали на місці
      Зловмисника затримали на місці / Скріншот

      Поліція Норвегії затримала 20-річного росіянина, ім'я якого не розкривається, за підозрою в нападі на жінку з ножем в центрі Осло. Справу почали розслідувати як теракт.

      Про це повідомили у поліцейській службі безпеки Норвегії.

      Читайте також: У Боготі підірвали авто з вибухівкою: багато загиблих та поранених

      Зазначається, що підставою для версії про теракт стали свідчення затриманого. У поліції заявили, що за словами росіянина, він "хотів вчинити терористичний акт і вбити кількох людей".

      Керівник поліцейської служби безпеки країни Марі Бьорнланд відмовилася розкрити подробиці допиту, але наголосила, що пов'язувати напад з терористичними організаціями поки рано.

      17 січня росіянин прибув до Норвегії через Швецію. У той же день чоловік зайшов до супермаркету і вдарив жінку ножем у спину, поки вона розплачувалася за покупки. Нападника затримали на місці. Постраждала потрапила до лікарні в критичному, але стабільному стані.

      Теги: Новини Росії Жертви Норвегія Теракт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 18:00 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      231
      Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      сьогодні , 17:58 Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      108
      Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      сьогодні , 17:21 Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      810
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сьогодні , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 321
      Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати
      сьогодні , 16:30 Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати
      296
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук