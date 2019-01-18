У Норвегії затримали 20-річного росіянина: чоловік заявив, що хотів влаштувати теракт

Поліція Норвегії затримала 20-річного росіянина, ім'я якого не розкривається, за підозрою в нападі на жінку з ножем в центрі Осло. Справу почали розслідувати як теракт.

Про це повідомили у поліцейській службі безпеки Норвегії.

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Зазначається, що підставою для версії про теракт стали свідчення затриманого. У поліції заявили, що за словами росіянина, він "хотів вчинити терористичний акт і вбити кількох людей".



Керівник поліцейської служби безпеки країни Марі Бьорнланд відмовилася розкрити подробиці допиту, але наголосила, що пов'язувати напад з терористичними організаціями поки рано.

17 січня росіянин прибув до Норвегії через Швецію. У той же день чоловік зайшов до супермаркету і вдарив жінку ножем у спину, поки вона розплачувалася за покупки. Нападника затримали на місці. Постраждала потрапила до лікарні в критичному, але стабільному стані.