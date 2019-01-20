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      Теракт у Північній Ірландії: оприлюднено відео вибуху

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      Вибух у Лондондеррі: нові подробиці
      Вибух у Лондондеррі: нові подробиці / Sky News

      З'явилися нові подробиці щодо вибуху машини у у північноірландському містечку Лондондеррі. За словами правоохоронці метою цього "акту божевілля" була смерть людей. Щоправда, саму вибухівку у поліції назвали "недоробленою". За їхніми словами, зловмисники могли завдати набагато більше шкоди як людям, так і сусіднім авто та будівлям.

      24 канал повідомляв, що увечері 19 січня у північноірландському містечку Лондондеррі поблизу місцевого суду вибухнув автомобіль. У результаті ніхто не постраждав, щоправда місцеві політики інцидент назвали терактом.

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      Згодом у мережі з’явилося відео вибуху, зняте на камери спостереження. Британські ЗМІ пишуть, що машина здійнялася у повітря за кілька хвилин після того, як повз пройшла молодих людей.

      Відео вибуху машини біля суду у Північній Ірландії 

      Крім того, видання з посиланням на кадри, оприлюднені поліцією, переконують, що перед вибухом з припаркованої перед судом машини вийшов чоловік і побіг у невідомому напрямку.

      Вибух, Лондондеррі, теракт, ІРА, Північна Ірландія, Велика Британія, Brexit
      Причетні до вибуху у Лондондеррі особи 

      Тим часом, правоохоронці підозрюють Нову Ірландську республіканську армію. За словами поліції, вибуховий пристрій був "недоробленим" і "нестійким".

      Також тут кажуть, що машину, яка вибухнула, вкрали щонайменше два озброєні чоловіки у служби, яка займається доставкою піци. Додамо, що уранці 20 січня правоохоронці затримали двох молодиків, яким близько 20 років.

      Водночас представники правоохоронних органів наголошують, що метою вибуху була смерть людей, а використання такої вибухівки вони охарактеризували як "акт божевілля".

      Додамо, що події у Лондондеррі пов’язують з нещодавніми процесами виходу Британії з ЄС, оскільки одним із головних каменів спотикання є питання митного кордону – ЄС наполягає, щоб він проходив Ірландським морем.

      Нагадаємо, у новорічну ніч у нідерландському Амстердамі 51-річний канадієць погрожував вибухом у залі відправлення місцевого аероопорту. У підсумку правоохоронці знешкодили зловмисника. 

      Що таке Ірландська республіканська армія (ІРА)? Воєнізоване угрупування, яке ставить за мету досягнення повної незалежності Північної Ірландії від Сполученого Королівства. Свою діяльність угрупування веде з 1912 року. Внаслідок протистояння з Лондоном у конфлікті загинули понад 3,5 тисячі осіб.
      У квітні 1998 року у Белфасті Ірландія та декілька партій (зкорема, політичне крило ІРА) підписали угоду про політичне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії. Ця угода значною мірою сприяла завершенню трьох десятиліть насильства у Північній Ірландії. Проте деякі незгодні створили "Нову ІРА" та продовжують радикальними діями відстоювати свої інтереси.

      Теги: Великобританія Теракт Вибух Розслідування
      Джерело: 24 канал
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