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      У Женеві прогримів вибух біля посольства США

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      У Женеві прогримів вибух біля посольства США
      У Женеві прогримів вибух біля посольства США / Фото з соціальних мереж

      У середу ввечері, 23 січня, у Женеві прогримів вибух в одному з ресторанів. Заклад розташований поблизу посольства США.

      Про це у Twitter повідомив консульський відділ Держдепартаменту США.

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      "Вибух був пов'язаний з електричним трансформатором... Ремонт займе кілька годин. Місцева поліція вважає район безпечним", – повідомили американські дипломати.

      За повідомленням поліції Женеви, вибух не є навмисним, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

       

      Теги: Швейцарія Вибух Надзвичайні ситуації Новини США
      Джерело: 24 канал
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