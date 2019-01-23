У Женеві прогримів вибух біля посольства США
У середу ввечері, 23 січня, у Женеві прогримів вибух в одному з ресторанів. Заклад розташований поблизу посольства США.
Про це у Twitter повідомив консульський відділ Держдепартаменту США.
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"Вибух був пов'язаний з електричним трансформатором... Ремонт займе кілька годин. Місцева поліція вважає район безпечним", – повідомили американські дипломати.
За повідомленням поліції Женеви, вибух не є навмисним, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Джерело: 24 канал
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