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В Житомире 19-летний заключенный сбежал через окно туалета

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В Житомире 19-летний заключенный сбежал через окно туалета
В Житомире 19-летний заключенный сбежал через окно туалета / dniprograd.org

Во вторник, 31 июля, в Житомире во время медицинского осмотра через окно туалета убежал 19-летний заключенный, приговоренный к 4 годам лишения свободы за разбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Артем Пузовиков сбежал через окно туалета из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был госпитализирован из-за жалоб на самочувствие.

Ув'язнений
Артем Пузовиков

Где именно он находится сейчас неизвестно. Полиция проводит розыск и обращается к очевидцам за любой информацией о его местонахождении. Приметы заключённого: рост 180 сантиметров, худощавый, темные волосы, борода. Был одет в спортивный костюм.

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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