В Житомире 19-летний заключенный сбежал через окно туалета

Во вторник, 31 июля, в Житомире во время медицинского осмотра через окно туалета убежал 19-летний заключенный, приговоренный к 4 годам лишения свободы за разбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Луценко взял под личный контроль дело о нападении на херсонскую активистку

Артем Пузовиков сбежал через окно туалета из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был госпитализирован из-за жалоб на самочувствие.



Артем Пузовиков

Где именно он находится сейчас неизвестно. Полиция проводит розыск и обращается к очевидцам за любой информацией о его местонахождении. Приметы заключённого: рост 180 сантиметров, худощавый, темные волосы, борода. Был одет в спортивный костюм.