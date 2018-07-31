В Житомире 19-летний заключенный сбежал через окно туалета
Во вторник, 31 июля, в Житомире во время медицинского осмотра через окно туалета убежал 19-летний заключенный, приговоренный к 4 годам лишения свободы за разбой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Артем Пузовиков сбежал через окно туалета из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был госпитализирован из-за жалоб на самочувствие.
Артем Пузовиков
Где именно он находится сейчас неизвестно. Полиция проводит розыск и обращается к очевидцам за любой информацией о его местонахождении. Приметы заключённого: рост 180 сантиметров, худощавый, темные волосы, борода. Был одет в спортивный костюм.
Источник: 24 Канал
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