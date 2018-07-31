У Житомирі 19-річний ув'язнений втік через вікно туалету

У вівторок, 31 липня, в Житомирі під час медичного огляду через вікно туалету втік 19-річний ув'язнений, засуджений до 4 років позбавлення волі за розбій.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Артем Пузовиков втік через вікно туалету з Житомирського обласного медичного консультативно-діагностичного центру, куди його госпіталізували через скарги на самопочуття.



Артем Пузовиков

Де саме він знаходиться зараз невідомо. Поліція проводить розшук і звертається до очевидців за будь-якою інформацією щодо його місцезнаходження. Прикмети ув'язененого: зріст 180 сантиментрів, худорлявий, темне волосся, борода. Був одягнений у спортивний костюм.