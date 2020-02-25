В Житомире киберполицейский требовал взятку в биткоинах

Правоохранители задержали киберполицейского в Житомире. Он требовал 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Сотрудник Департамента киберполиции требовал у местного жителя 5 тысяч долларов США, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Жителя Житомира обвиняют в распространении порнографической продукции, а за взятку киберполицейский обещал "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы.



Киберполицейский получил взятку в размере 24 тысяч гривен / Фото: СБУ

Чтобы обеспечить себе безопасность и избежать разоблачения, киберполицейский предложил перечислить деньги в биткоинах на электронный кошелек. Но из-за продолжительности процедуры, полицейский согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на счет знакомого.

Полиция задержала офицера полиции в центре города, сразу после зачисления на карточку первого "транша" – 24 тысяч гривен. Также правоохранители открыли уголовное производство по статье "получение неправомерной выгоды". Задержанному грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Правоохранители задержали киберполицейскго-взяточника / Фото: СБУ