Директора одного из заводов Укроборонпрома поймали на взятке в 5 тысяч долларов: фото
Директор Шосткинского казенного завода "Звезда" собирался сдать в аренду одно из помещений предприятия. За это у заинтересованного лица требовал 5 тысяч долларов.
Мужчину поймали при получении взятки 21 февраля. Об этом информирует пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее – заключение договора аренды нежилого помещения,
– говорится в сообщении.
Это помещение расположено на территории завода, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром.
Взяточник собирался сдавать в аренду одно из помещений завода / фото военной прокуратуры
Директору "Звезды" вручили подозрение по статье "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.
Директора поймали на горячем / фото военной прокуратуры
Мужчине уже избрали меру пресечения / фото военной прокуратуры
Кроме того, подозреваемого во взяточничестве чиновника уже отправили под стражу.
Отметим, что с 2018 года директором завода "Звезда" является Андрей Осипенко.
Что известно о заводе "Звезда" в Шостке?
Это – пороховой завод, старейшее предприятие военно-оборонной отрасли в Украине. Именно с этого завода возник город Шостка. Изготавливать порох там начали с 1771 года.
Современная площадь завода составляет 753,7 гектара. Основная его деятельность связана с выпуском дымного пороха всех марок, трубчатого и зернового пороха, а также зарядов для ствольной артиллерии калибров 100 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров, 130 миллиметров, 152 миллиметра, пороха для охотничьего оружия и тому подобное.
Также предприятие выпускает продукцию технического назначения и товары народного потребления.
Шосткинский завод "Звезда" / фото shostka.info
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