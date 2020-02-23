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      Директора одного из заводов Укроборонпрома поймали на взятке в 5 тысяч долларов: фото

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      Директора заводу "Зірка" у Шостці спіймали на хабарі / фото військової прокуратури

      Директор Шосткинского казенного завода "Звезда" собирался сдать в аренду одно из помещений предприятия. За это у заинтересованного лица требовал 5 тысяч долларов.

      Мужчину поймали при получении взятки 21 февраля. Об этом информирует пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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      Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее – заключение договора аренды нежилого помещения,
      – говорится в сообщении.

      Это помещение расположено на территории завода, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром.


      Взяточник собирался сдавать в аренду одно из помещений завода / фото военной прокуратуры

      Директору "Звезды" вручили подозрение по статье "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.


      Директора поймали на горячем / фото военной прокуратуры

      Мужчине уже избрали меру пресечения / фото военной прокуратуры

      Кроме того, подозреваемого во взяточничестве чиновника уже отправили под стражу.

      Отметим, что с 2018 года директором завода "Звезда" является Андрей Осипенко.

      Что известно о заводе "Звезда" в Шостке?
      Это – пороховой завод, старейшее предприятие военно-оборонной отрасли в Украине. Именно с этого завода возник город Шостка. Изготавливать порох там начали с 1771 года.

      Современная площадь завода составляет 753,7 гектара. Основная его деятельность связана с выпуском дымного пороха всех марок, трубчатого и зернового пороха, а также зарядов для ствольной артиллерии калибров 100 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров, 130 миллиметров, 152 миллиметра, пороха для охотничьего оружия и тому подобное.

      Также предприятие выпускает продукцию технического назначения и товары народного потребления.


      Шосткинский завод "Звезда"​ / фото shostka.info

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Укроборонпром Деньги Криминальные новости Сумы Взятка
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