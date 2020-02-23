Директора одного з заводів Укроборонпрому спіймали на хабарі у 5 тисяч доларів: фото

Директор Шосткинського казенного заводу "Зірка" збирався здати в оренду одне з приміщень підприємства. За це у зацікавленої особи вимагав 5 тисяч доларів.

Чоловіка спіймали під час отримання хабаря 21 лютого. Про це інформує пресцентр військової прокуратури Центрального регіону України.

Дивіться також: Заробляли до 4 тисяч доларів за зміну: СБУ спіймала на хабарі митників – фото, відео

Вказану суму посадовець отримав за укладення договору зберігання майна та надалі – укладення договору оренди нежитлового приміщення,

– мовиться у повідомленні.

Це приміщення розташоване на території заводу, що входить до складу державного концерну Укроборонпром.



Хабарник збирався здавати в оренду одне з приміщень заводу/ фото військової прокуратури

Директору "Зірки" вже вручили підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.



Директора спіймали на гарячому/ фото військової прокуратури



Чоловіку вже обрали запобіжний захід/ фото військової прокуратури

Окрім того, підозрюваного у хабарництві чиновника вже відправили під варту.

Зазначимо, що з 2018 року директором заводу "Зірка" є Андрій Осипенко.

Що відомо про завод "Зірка" у Шостці? Це – пороховий завод, найстаріше підприємство військово-оборонної галузі в Україні. Саме з цього заводу виникло місто Шостка. Виготовляти порох там почали з 1771 року.



Сучасна площа заводу становить 753,7 гектара. Основна його діяльність пов'язана з випуском димного пороху усіх марок, трубчастого і зернового пороху, а також зарядів для ствольної артилерії калібрів 100 міліметрів, 122 міліметри, 125 міліметрів, 130 міліметрів, 152 міліметри, пороху для мисливської зброї тощо.



Також підприємство випускає продукцію технічного призначення і товари народного споживання.



Шосткинський завод "Зірка"/ фото shostka.info