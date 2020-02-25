У Житомирі кіберполіцейський вимагав хабар у біткоїнах

Правоохоронці затримали кіберполіцейського у Житомирі. Він вимагав 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Співробітник Департаменту кіберполіції вимагав у місцевого жителя 5 тисяч доларів США, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Мешканця Житомира обвинувачують у розповсюдженні порнографічної продукції, а за хабар кіберполіцейській обіцяв "потрібний" висновок комп'ютерно-технічної експертизи.



Кіберполіцейський отримав хабар у розмірі 24 тисяч гривень / Фото: СБУ

Щоб забезпечити собі безпеку й уникнути викриття, кіберполіцейський запропонував перерахувати гроші у біткоїнах на електронний гаманець. Але через довготривалість процедури, поліцейський погодився отримати хабар у гривневому еквіваленті частинами на рахунок знайомого.

Поліція затримала офіцера поліції у центрі міста, одразу після зарахування на картку першого "траншу" – 24 тисяч гривень. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "одержання неправомірної вигоди". Затриманому загрожує позбавленням волі на термін від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.



Правоохоронці затримали кіберполіцейського-хабарника / Фото: СБУ