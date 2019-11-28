В Житомире подросток распылил газовый баллончик в школе: 16 детей в больнице

В Житомире 15-летний подросток распылил газовый баллончик в школьной раздевалке. 16 школьников попали в больницу.

Все произошло во время большого перерыва, когда дети переодевались на урок физкультуры. В каком состоянии пострадавшие и как накажут хулигана – выясняли журналисты 24 канала.

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Двое подростков до сих пор в реанимации. Как сообщил врач-анестезиолог Максим Зрожовец, их состояние тяжелое, но на данный момент ближе к среднему.

Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. Позже стало известно, что это отравление из газового баллончика,

– добавил он.

В школе говорят, что это не первые проблемы с поведением у парня, распылившего газ. "Его родителей неоднократно вызывали в школу. Были и другие формы работы с ними. Но имеем, что имеем", – прокомментировала Ирина Янчук, директор школы №26 Житомира.



Директор школы, в которой подросток распылил газовый баллончик

В полиции уже начали расследовать инцидент. Отвечать за поступок ребенка, скорее всего, будут родители.

Родителей ученика могут привлечь к административной ответственности по статье об административных правонарушениях – это ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей,

– пояснила Ольга Номерчук, спикер Нацполиции Житомирщины.

Полиция будет выяснять, откуда школьник взял газовый баллончик. По одной из версий, парень получил его от отца – якобы для самообороны.