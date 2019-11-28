У Житомирі підліток розпилив газовий балончик у школі: 16 дітей у лікарні
У Житомирі 15-річний підліток розпилив газовий балончик у шкільній роздягальні. 16 школярів потрапили до лікарні.
Все сталося під час великої перерви, коли діти перевдягались на урок фізкультури. У якому стані потерпілі та як покарають хулігана – з'ясовували журналісти 24 каналу.
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Двоє підлітків досі в реанімації. Як повідомив лікар-анестезіолог Максим Зрожовець, їх стан важкий, але на даний момент ближчий до середнього.
Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною. Пізніше стало відомо, що це отруєння з газового балончика,
– додав він.
У школі кажуть, що це не перші проблеми з поведінкою у хлопця, який розпилив газ. "Його батьків неодноразово викликали в школу. Були й інші форми роботи з ними. Але маємо, що маємо", – прокоментувала Ірина Янчук, директорка школи №26 Житомира.
Директорка школи, у якій підліток розпилив газовий балончик
У поліції вже почали розслідувати інцидент. Відповідати за вчинок дитини, скоріш за все, будуть батьки.
Батьків учня можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею про адміністративні правопорушення – це неналежне виконання батьками своїх обов'язків,
– пояснила Ольга Номерчук, речниця Нацполіції Житомирщини.
Поліція з'ясовуватиме, звідки школяр взяв газовий балончик. За однією з версій, хлопець отримав його від батька – нібито для самозахисту.
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