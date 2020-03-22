В Житомире попрощались с погибшим на Донбассе военным Алексеем Золиным: видео

В Житомире, 22 марта, состоялась церемония прощания с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Алексеем Золиным. Он погиб вечером 19 марта в Попаснянском районе, что на Луганщине.

Похоронили Героя на Смолянском военном кладбище. На прощание пришло несколько десятков человек. Об этом говорится в сюжете местного телеканала СК1.

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Журналисты отмечают, что накануне городской совет попросил всех желающих почтить героя, не выходя из дома, в связи со вспышкой коронавируса.

Смотрите видео прощания с погибшим украинским военным

Что известно про Алексея Золина

Он родился 11 июля 1984 года в Житомире. Учился в общеобразовательной школе №7, после школы поступил в Технологический колледж. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде.

31 января 2015 года Золина мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. Он служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018 года подписал контракт и продолжил служить в рядах 95-й ОДШБр, а позже – 30-й ОМБр.

Погиб вечером 19 марта 2020 года в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного пророссийским снайпером.

У него остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погиб 41 военный.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала