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      В Житомире попрощались с погибшим на Донбассе военным Алексеем Золиным: видео

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      В Житомире, 22 марта, состоялась церемония прощания с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Алексеем Золиным. Он погиб вечером 19 марта в Попаснянском районе, что на Луганщине.

      Похоронили Героя на Смолянском военном кладбище. На прощание пришло несколько десятков человек. Об этом говорится в сюжете местного телеканала СК1.

      Важно В 2020 году на Донбассе погиб 41 военный: поименный список

      Журналисты отмечают, что накануне городской совет попросил всех желающих почтить героя, не выходя из дома, в связи со вспышкой коронавируса.

      Смотрите видео прощания с погибшим украинским военным

      Что известно про Алексея Золина

      • Он родился 11 июля 1984 года в Житомире. Учился в общеобразовательной школе №7, после школы поступил в Технологический колледж. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде.
      • 31 января 2015 года Золина мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. Он служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018 года подписал контракт и продолжил служить в рядах 95-й ОДШБр, а позже – 30-й ОМБр.
      • Погиб вечером 19 марта 2020 года в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного пророссийским снайпером.
      • У него остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погиб 41 военный.

      донбас війна
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Новости Житомира Война на Донбассе Жертвы
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