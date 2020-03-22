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      У Житомирі попрощались із загиблим на Донбасі військовим Олексієм Золіним: відео

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      Прощання із загиблим Олексієм Золіним у Житомирі / Скріншот з відео

      У Житомирі, 22 березня, відбулася церемонія прощання з бійцем 30-ої окремої механізованої бригади Олексієм Золіним. Він загинув ввечері 19 березня у Попаснянському районі, що на Луганщині.

      Поховали Героя на Смолянському військовому кладовищі. На прощання прийшло кілька десятків людей. Про це мовиться у сюжеті місцевого телеканалу СК1.

      Важливо У 2020 році на Донбасі загинув 41 військовий: поіменний список

      Журналісти відзначають, що напередодні міська рада попросила всіх бажаючих вшанувати героя, не виходячи з дому, у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

      Дивіться відео прощання із загиблим українським військовим

      Що відомо про Олексія Золіна

      • Він народився 11 липня 1984 року у Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі №7, після школи вступив до Технологічного коледжу. У 2002-2004 роках проходив строкову службу в 95-ій окремій аеромобільній (в той час) бригаді.
      • 31 січня 2015 року Золіна мобілізовали до Збройних сил України. Він служив у 13-му окремому батальйоні 95-ї бригади. У 2017 році був демобілізований, але на початку 2018 року підписав контракт і продовжив служити в рядах 95-й ОДШБр, а пізніше – 30-й ОМБр.
      • Загинув увечері 19 березня 2020 року у Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, нанесеного проросійським снайпером.
      • У нього залишилися батько (підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО), мати, сестра і донька.

      Зверніть увагу!  Попри режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинув 41 військовий.

      донбас війна
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Новини Житомира Війна на Донбасі Жертви
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