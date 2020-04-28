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      В Житомире с 1 мая ослабят карантин: что позволят

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      В Житомире с 1 мая ослабят карантин: что позволят
      В Житомире с 1 мая ослабят карантин / slovoidilo.ua

      Власти Житомира решили ослабить карантин в областном центре. В частности, с 1 мая разрешат работать парикмахерским и продуктовым рынкам. Кроме того, заведения питания смогут обслуживать клиентов "на вынос".

      Решение смягчить карантинные ограничения в Житомире приняла местная власть, сообщает Житомир.info.

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      Согласно проекту решения, с 1 мая предлагают

      • позволить работать парикмахерским: по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 квадратных метров, или при условии обособленного рабочего места;
      • заведения питания смогут работать для адресной доставки заказов (в частности, на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты;
      • до 30 апреля 2020 года запрещена работа продуктовых рынков. Исключения-объекты, расположенные по периметру территории рынка, имеющие отдельный вход. Однако и здесь действуют ограничения: персонал должен быть обеспечен средствами защиты, в помещении не может быть больше, чем один человек на 10 квадратных метров.
      • восстановить работу продуктовые рынки могут только после предоставления их администрацией гарантийного письма горсовету Житомира.

      Мэр города Сергей Сухомлин отметил, что власть и впредь будет делать все, чтобы ослаблять карантинные мероприятия. Сейчас работают над механизмами открытия магазинов и рынков, летних площадок кафе.

      В течение двух дней мы выработаем предложения, обратимся к правительству, пообщаемся с предпринимателями и будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но безопасно,
      – подытожил Сухомлин.

      Мэр добавил, что меры безопасности должны соблюдаться как для работников, так и для клиентов.

      Коронавирус в Житомире: основное

      • По состоянию на 28 апреля в Житомирской области зафиксировали 354 случая заражения коронавирусом.
      • Интересно, что ранее в Житомире COVID-19 подтвердили более 10 бессимптомных носителей. Больные не имели никаких симптомов болезни, но результаты тестов были положительными.

      карантин в Україні до 11 травняКарантин в Украине до 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Торговля Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Житомира
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