В Житомире с 1 мая ослабят карантин: что позволят
Власти Житомира решили ослабить карантин в областном центре. В частности, с 1 мая разрешат работать парикмахерским и продуктовым рынкам. Кроме того, заведения питания смогут обслуживать клиентов "на вынос".
Решение смягчить карантинные ограничения в Житомире приняла местная власть, сообщает Житомир.info.
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Согласно проекту решения, с 1 мая предлагают
- позволить работать парикмахерским: по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 квадратных метров, или при условии обособленного рабочего места;
- заведения питания смогут работать для адресной доставки заказов (в частности, на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты;
- до 30 апреля 2020 года запрещена работа продуктовых рынков. Исключения-объекты, расположенные по периметру территории рынка, имеющие отдельный вход. Однако и здесь действуют ограничения: персонал должен быть обеспечен средствами защиты, в помещении не может быть больше, чем один человек на 10 квадратных метров.
- восстановить работу продуктовые рынки могут только после предоставления их администрацией гарантийного письма горсовету Житомира.
Мэр города Сергей Сухомлин отметил, что власть и впредь будет делать все, чтобы ослаблять карантинные мероприятия. Сейчас работают над механизмами открытия магазинов и рынков, летних площадок кафе.
В течение двух дней мы выработаем предложения, обратимся к правительству, пообщаемся с предпринимателями и будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но безопасно,
– подытожил Сухомлин.
Мэр добавил, что меры безопасности должны соблюдаться как для работников, так и для клиентов.
Коронавирус в Житомире: основное
- По состоянию на 28 апреля в Житомирской области зафиксировали 354 случая заражения коронавирусом.
- Интересно, что ранее в Житомире COVID-19 подтвердили более 10 бессимптомных носителей. Больные не имели никаких симптомов болезни, но результаты тестов были положительными.