В Житомире с 1 мая ослабят карантин: что позволят

Власти Житомира решили ослабить карантин в областном центре. В частности, с 1 мая разрешат работать парикмахерским и продуктовым рынкам. Кроме того, заведения питания смогут обслуживать клиентов "на вынос".

Решение смягчить карантинные ограничения в Житомире приняла местная власть, сообщает Житомир.info.

Читайте також Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

Согласно проекту решения, с 1 мая предлагают

позволить работать парикмахерским : по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 квадратных метров, или при условии обособленного рабочего места;

: по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 квадратных метров, или при условии обособленного рабочего места; заведения питания смогут работать для адресной доставки заказов (в частности, на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты;

(в частности, на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты; до 30 апреля 2020 года запрещена работа продуктовых рынков. Исключения-объекты, расположенные по периметру территории рынка, имеющие отдельный вход. Однако и здесь действуют ограничения: персонал должен быть обеспечен средствами защиты, в помещении не может быть больше, чем один человек на 10 квадратных метров.

восстановить работу продуктовые рынки могут только после предоставления их администрацией гарантийного письма горсовету Житомира.

Мэр города Сергей Сухомлин отметил, что власть и впредь будет делать все, чтобы ослаблять карантинные мероприятия. Сейчас работают над механизмами открытия магазинов и рынков, летних площадок кафе.

В течение двух дней мы выработаем предложения, обратимся к правительству, пообщаемся с предпринимателями и будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но безопасно,

– подытожил Сухомлин.

Мэр добавил, что меры безопасности должны соблюдаться как для работников, так и для клиентов.

Коронавирус в Житомире: основное

По состоянию на 28 апреля в Житомирской области зафиксировали 354 случая заражения коронавирусом.

Интересно, что ранее в Житомире COVID-19 подтвердили более 10 бессимптомных носителей. Больные не имели никаких симптомов болезни, но результаты тестов были положительными.

Карантин в Украине до 11 мая / инфографика 24 канала