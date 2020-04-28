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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      У Житомирі з 1 травня послаблять карантин: що дозволять

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      У Житомирі з 1 травня послаблять карантин: що дозволять
      У Житомирі з 1 травня послаблять карантин / slovoidilo.ua

      Влада Житомира вирішила послабити карантин в обласному центрі. Зокрема, з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам. Крім того, заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів "на винос".

      Рішення пом’якшити карантинні обмеження у Житомирі прийняла місцева влада, повідомляє Житомир.info.

      Читайте також Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

      Відповідно до проєкту рішення, з 1 травня пропонують

      • дозволити працювати перукарням: за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 квадратних метрів, або за умови відокремленого робочого місця;
      • заклади харчування зможуть працювати для адресної доставки замовлень (зокрема, на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту;
      • до 30 квітня 2020 року заборонена робота продуктових ринків. Винятки – об’єкти, розташовані по периметру території ринку, які мають окремий вхід. Однак і тут діють обмеження: персонал повинен бути забезпечений засобами захисту, у приміщенні не може бути більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
      • відновити роботу продуктові ринки можуть лише після надання їхньою адміністрацією гарантійного листа міськраді Житомира.

      Мер міста Сергій Сухомлин зазначив, що влада й надалі робитиме все, щоб послаблювати карантинні заходи. Наразі працюють над механізмами відкриття магазинів та ринків, літніх майданчиків кафе.

      Впродовж двох днів ми напрацюємо пропозиції, звернемося до уряду, поспілкуємося з підприємцями й будемо робити все, щоб бізнес міг працювати, але безпечно,
      – підсумував Сухомлин.

      Міський голова додав, що заходи безпеки повинні дотримуватися як для працівників, так і для клієнтів.

      Коронавірус у Житомирі: основне

      • Станом на 28 квітня у Житомирській області зафіксували 354 випадки зараження коронавірусом.
      • Цікаво, що раніше у Житомирі COVID-19 підтвердили у понад 10 безсимптомних носіїв. Хворі не мали жодних симптомів хвороби, але результати тестів були позитивними.

      карантин в Україні до 11 травня
      Карантин в Україні до 11 травня / інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Торгівля Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Житомира
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