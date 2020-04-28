У Житомирі з 1 травня послаблять карантин: що дозволять

Влада Житомира вирішила послабити карантин в обласному центрі. Зокрема, з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам. Крім того, заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів "на винос".

Рішення пом’якшити карантинні обмеження у Житомирі прийняла місцева влада, повідомляє Житомир.info.

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Відповідно до проєкту рішення, з 1 травня пропонують

дозволити працювати перукарням: за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 квадратних метрів, або за умови відокремленого робочого місця;

за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 квадратних метрів, або за умови відокремленого робочого місця; заклади харчування зможуть працювати для адресної доставки замовлень (зокрема, на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту;

замовлень (зокрема, на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту; до 30 квітня 2020 року заборонена робота продуктових ринків . Винятки – об’єкти, розташовані по периметру території ринку, які мають окремий вхід. Однак і тут діють обмеження: персонал повинен бути забезпечений засобами захисту, у приміщенні не може бути більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.

. Винятки – об’єкти, розташовані по периметру території ринку, які мають окремий вхід. Однак і тут діють обмеження: персонал повинен бути забезпечений засобами захисту, у приміщенні не може бути більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів. відновити роботу продуктові ринки можуть лише після надання їхньою адміністрацією гарантійного листа міськраді Житомира.

Мер міста Сергій Сухомлин зазначив, що влада й надалі робитиме все, щоб послаблювати карантинні заходи. Наразі працюють над механізмами відкриття магазинів та ринків, літніх майданчиків кафе.

Впродовж двох днів ми напрацюємо пропозиції, звернемося до уряду, поспілкуємося з підприємцями й будемо робити все, щоб бізнес міг працювати, але безпечно,

– підсумував Сухомлин.

Міський голова додав, що заходи безпеки повинні дотримуватися як для працівників, так і для клієнтів.

Коронавірус у Житомирі: основне

Станом на 28 квітня у Житомирській області зафіксували 354 випадки зараження коронавірусом.

Цікаво, що раніше у Житомирі COVID-19 підтвердили у понад 10 безсимптомних носіїв. Хворі не мали жодних симптомів хвороби, але результати тестів були позитивними.



Карантин в Україні до 11 травня / інфографіка 24 каналу