У Житомирі з 1 травня послаблять карантин: що дозволять
Влада Житомира вирішила послабити карантин в обласному центрі. Зокрема, з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам. Крім того, заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів "на винос".
Рішення пом’якшити карантинні обмеження у Житомирі прийняла місцева влада, повідомляє Житомир.info.
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Відповідно до проєкту рішення, з 1 травня пропонують
- дозволити працювати перукарням: за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 квадратних метрів, або за умови відокремленого робочого місця;
- заклади харчування зможуть працювати для адресної доставки замовлень (зокрема, на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту;
- до 30 квітня 2020 року заборонена робота продуктових ринків. Винятки – об’єкти, розташовані по периметру території ринку, які мають окремий вхід. Однак і тут діють обмеження: персонал повинен бути забезпечений засобами захисту, у приміщенні не може бути більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
- відновити роботу продуктові ринки можуть лише після надання їхньою адміністрацією гарантійного листа міськраді Житомира.
Мер міста Сергій Сухомлин зазначив, що влада й надалі робитиме все, щоб послаблювати карантинні заходи. Наразі працюють над механізмами відкриття магазинів та ринків, літніх майданчиків кафе.
Впродовж двох днів ми напрацюємо пропозиції, звернемося до уряду, поспілкуємося з підприємцями й будемо робити все, щоб бізнес міг працювати, але безпечно,
– підсумував Сухомлин.
Міський голова додав, що заходи безпеки повинні дотримуватися як для працівників, так і для клієнтів.
Коронавірус у Житомирі: основне
- Станом на 28 квітня у Житомирській області зафіксували 354 випадки зараження коронавірусом.
- Цікаво, що раніше у Житомирі COVID-19 підтвердили у понад 10 безсимптомних носіїв. Хворі не мали жодних симптомів хвороби, але результати тестів були позитивними.