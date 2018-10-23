В Житомире случилось необычное ДТП: шокирующие фото

В Житомире 20 октября произошло невероятное ДТП, во время которого автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бампер.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает Житомир.info.

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"20 октября около 12:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Западном шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете, где столкнулся с деревом. С места происшествия были госпитализированы водитель и пассажир", – рассказала Ващенко.

Она добавила, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.



В Житомире водитель попал в ДТП



Авария в Житомире



Авто слетело в кювет и перевернулось