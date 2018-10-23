В Житомире случилось необычное ДТП: шокирующие фото
В Житомире 20 октября произошло невероятное ДТП, во время которого автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бампер.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает Житомир.info.
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"20 октября около 12:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Западном шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете, где столкнулся с деревом. С места происшествия были госпитализированы водитель и пассажир", – рассказала Ващенко.
Она добавила, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
В Житомире водитель попал в ДТП
Авария в Житомире
Авто слетело в кювет и перевернулось
В Житомире произошла необычная авария
В Житомире водитель слетел в кювет
В Житомире произошло необычное ДТП