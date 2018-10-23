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      В Житомире случилось необычное ДТП: шокирующие фото

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      В Житомире авто слетело в кювет и перевернулось
      В Житомире авто слетело в кювет и перевернулось / zhitomir.info

      В Житомире 20 октября произошло невероятное ДТП, во время которого автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся на бампер.

      Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает Житомир.info.

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      "20 октября около 12:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Западном шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете, где столкнулся с деревом. С места происшествия были госпитализированы водитель и пассажир", – рассказала Ващенко.

      Она добавила, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.


      В Житомире водитель попал в ДТП


      Авария в Житомире


      Авто слетело в кювет и перевернулось


      В Житомире произошла необычная авария


      В Житомире водитель слетел в кювет


      В Житомире произошло необычное ДТП

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Новости Житомира
      Источник: 24 Канал
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