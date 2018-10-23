У Житомирі трапилась незвичайна ДТП: шокуючі фото

У Житомирі 20 жовтня сталася неймовірна ДТП, під час якої автомобіль з’їхав у кювет, врізався в дерево та перекинувся на бампер.

Про це повідомила керівник прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко, передає Житомир.info.

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"20 жовтня близько 12:00 сталася дорожньо-транспортна пригода на Західному шосе. Водій автомобіля не впоровся з керуванням та опинився в кюветі, де зіштовхнувся з деревом. З місця події було госпіталізовано водія та пасажира", – розповіла Ващенко.

Вона додала, що зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.



У Житомирі водій потрапив у ДТП



Аварія в Житомирі



Авто злетіло у кювет і перекинулось



У Житомирі трапилась незвична аварія



У Житомирі водій злетів у кювет