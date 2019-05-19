В Житомире возник пожар на автозаправке, есть пострадавшие: фото, видео

В Житомире на улице Восточной вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на автозаправке. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 2 человека. Их количество может увеличиться до 4.

Кроме того, из-за пожара сгорели 4 автомобиля, еще 1 получил повреждения. Огонь перекинулся на топливную колонку. Если бы пожар вовремя не ликвидировали, мог произойти взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что огонь вспыхнул около 13:30. Возгорание, по словам спасателей, возникло на запорной арматуре емкости с газом.



Крупный пожар на автозаправке в Житомире

К тушению масштабного пожара привлекли аж 43 спасателей и 7 единиц спецтехники. Ликвидировать пожар в Житомире удалось более чем через час, в 14:38.





Пожар на автозаправке в Житомире

В Житомире вспыхнул масштабный пожар на автозаправке: видео