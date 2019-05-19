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      У Житомирі спалахнула пожежа на автозаправці, є постраждалі: фото, відео

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      Вулижі у Житомирі, на якій трапилась пожежа
      Вулижі у Житомирі, на якій трапилась пожежа / фото з відкритих джерел

      У Житомирі на вулиці Східній спалахнула масштабна пожежа. Загоряння трапилось на автозаправці. В результаті займання постраждали щонайменше 2 людини. Їх кількість може збільшитися до 4.

      Окрім того, через пожежу згоріли 4 автомобілі, ще 1 отримав пошкодження. Вогонь перекинувся на паливну колонку. Якби пожежу вчасно не ліквідували, міг статися вибух. Про це інформує прес-служба ДСНС.

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      Відомо, що вогонь спалахнув близько 13:30. Загоряння, за словами рятувальників, виникло на запірній арматурі місткості з газом.

      пожежа ЖИТОМИР АВТОЗАПРАВКА ПОСТРАЖДАЛІ
      Масштабна пожежа на автозаправці в Житомирі

      До гасіння масштабної пожежі залучили аж 43 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Ліквідувати пожежу в Житомирі вдалося більш ніж за годину, о 14:38.

      пожежа Житомир автозаправка
      пожежа Житомир автозаправка
      Пожежа на автозаправці в Житомирі

      У Житомирі спалахнула масштабна пожежа на автозаправці: відео

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      Теги: Новини України Новини Житомира Пожежа ДСНС
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