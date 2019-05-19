У Житомирі спалахнула пожежа на автозаправці, є постраждалі: фото, відео
У Житомирі на вулиці Східній спалахнула масштабна пожежа. Загоряння трапилось на автозаправці. В результаті займання постраждали щонайменше 2 людини. Їх кількість може збільшитися до 4.
Окрім того, через пожежу згоріли 4 автомобілі, ще 1 отримав пошкодження. Вогонь перекинувся на паливну колонку. Якби пожежу вчасно не ліквідували, міг статися вибух. Про це інформує прес-служба ДСНС.
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Відомо, що вогонь спалахнув близько 13:30. Загоряння, за словами рятувальників, виникло на запірній арматурі місткості з газом.
Масштабна пожежа на автозаправці в Житомирі
До гасіння масштабної пожежі залучили аж 43 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Ліквідувати пожежу в Житомирі вдалося більш ніж за годину, о 14:38.
Пожежа на автозаправці в Житомирі
У Житомирі спалахнула масштабна пожежа на автозаправці: відео