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      В Житомире женщина хотела сорвать плакат с изображением воина АТО: видео

      74 Читати новину українською
      Женщина приобщила к "делу" знакомого
      Женщина приобщила к "делу" знакомого / Facebook // Ирина Фриз

      Правоохранители задержали женщину в Житомире, которая попыталась снять плакат социального проекта "Лица мира". На нем был изображен воин АТО – командир роты 72 ОМБр имени Черных Запорожцев 23-летний Андрей Верхогляд с позывным "Левша".

      Инцидент произошел 20 февраля на остановке общественного транспорта.

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      На камере наблюдения видно, как женщина с мужчиной проходят мимо остановки, затем останавливаются и начинают срывать плакат. Через минуту они идут. Однако вскоре снова возвращаются, чтобы закончить "дело".

      Неизвестные пытались содрать плакат с воином АТО в Житомире: видео

      Нарушительницей оказалась 30-летняя женщина. По словам главы Министерства Украины по делам ветеранов Ирина Фриз, ее нашли и задержали оперативно. Однако какое наказание ожидает женщину – не отметила.

       


      Кто такой Андрей Верхогляд?
      В АТО "Левша" попал в 2016 году, сразу после окончания Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 1 февраля 2017 его наградили Орденом Богдана Хмельницкого III степени. 14 сентября 2017-ого Андрей получил негосударственную награду – орден "Народный герой Украины".
      Андрей "Левша" Верхогляд

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Житомира АТО
      Источник: 24 Канал
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