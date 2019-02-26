У Житомирі жінка хотіла зірвати плакат із зображенням воїна АТО: відео

Правоохоронці затримали жінку у Житомирі, яка спробувала зняти плакат соціального проекту "Обличчя світу". На ньому був зображений воїн АТО – командир роти 72 ОМБр імені Чорних Запорожців 23-річний Андрій Верхогляд з позивним "Лівша".

Інцидент стався 20 лютого на зупинці громадського транспорту.

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На камері спостреження видно, як жінка з чоловіком проходять повз зупинку, потім зупиняються і починають зривати плакат. За хвилину вони йдуть. Проте незабаром знову повертаються, аби закінчити "справу".

Невідомі намагались здерти плакат із воїном АТО у Житомирі: відео

Правопорушницею виявилась 30-річна жінка. За словами глави Міністерства України у справах ветеранів Ірина Фріз, її знайшли і затримали оперативно. Проте яке покарання очікує на жінку – не зазначила.

Хто такий Андрій Верхогляд? В АТО "Лівша" потрапив у 2016 році, відразу після закінчення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 1 лютого 2017 його нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ступеня. 14 вересня 2017-ого Андрій отримав недержавну нагороду – орден "Народний герой України".





Андрій "Лівша" Верхогляд