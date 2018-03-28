В Житомирской области депутат насмерть сбил пешехода и скрылся, – прокуратура

Прокуратура Житомирской области сообщила о подозрении депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района, который в ноябре прошлого года совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Читайте также: Скандал с военной техникой на Житомирщине: появились важные детали

"Депутат подозревается в том, что в ноябре прошлого года в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчино, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия ", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области.

Депутату грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.