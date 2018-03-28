09:31
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
  • субота
    5°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

У Житомирській області депутат на смерть збив пішохода і втік, – прокуратура

517 Читать новость на русском
В Житомирській області депутат насмерть збив пішохода і втік, – прокуратура
В Житомирській області депутат насмерть збив пішохода і втік, – прокуратура / фото з відкритих джерел

Прокуратура Житомирської області повідомила про підозру депутату Руднє-Іванівської сільської ради Ємільчинського району, який у листопаді минулого року здійснив наїзд на пішохода та поїхав з місця ДТП. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Читайте також: Скандал з військовою технікою на Житомирщині: з’явилися важливі деталі

"Депутат підозрюється у тому, що у листопаді минулого року у вечірній час, керуючи автомобілем у смт. Ємільчине, здійснив наїзд на лежачого пішохода. Однак, з метою приховання такого факту, поїхав з місця події, залишивши потерпілого у небезпечному для життя стані. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області.

Депутату загрожує обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гібридний маневр України: за рік зможемо уразити Москву крилатими ракетами
сьогодні, 08:42 Гібридний маневр України: за рік зможемо уразити Москву крилатими ракетами
Андрій Воропаєв 1190
Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
27 березня, 22:01 Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
Олексій Чибісов 4751
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
27 березня, 21:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 2372
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
27 березня, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 815
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
27 березня, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 912
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук