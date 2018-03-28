У Житомирській області депутат на смерть збив пішохода і втік, – прокуратура
Прокуратура Житомирської області повідомила про підозру депутату Руднє-Іванівської сільської ради Ємільчинського району, який у листопаді минулого року здійснив наїзд на пішохода та поїхав з місця ДТП. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
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"Депутат підозрюється у тому, що у листопаді минулого року у вечірній час, керуючи автомобілем у смт. Ємільчине, здійснив наїзд на лежачого пішохода. Однак, з метою приховання такого факту, поїхав з місця події, залишивши потерпілого у небезпечному для життя стані. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області.
Депутату загрожує обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.