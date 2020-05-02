В Житомирской области из-за поджога сухой травы погибла женщина
В селе Гремячее, на Житомирщине, из-за поджога сухостоя погибла 79-летняя женщина. Она получила 50% ожогов тела, когда решила сжечь остатки сухой травы на собственном приусадебном участке.
В тот день была сухая и ветреная погода, поэтому огонь быстро распространялся. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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О трагедии спасателям сообщили односельчане, которые почувствовали едкий запах дыма в населенном пункте.
На одном из пожаров погибла 79-летняя женщина. По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Соседи нашли женщину у пожарища в полубессознательном состоянии. Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4-й степени. Спасти ее жизнь так и не удалось.
Масштабные пожары на Житомирщине
- В Украине уже не первую неделю бушуют масштабные пожары. Огонь охватил Житомирскую область и Чернобыльскую зону. Спасатели заявили, что пожары возникли из-за поджога сухой травы.
- Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Киевской и Житомирской области, которые уже удалось локализовать. При этом они продолжают оказывать помощь в тушении отдельных очагов пожаров.
- Правительство выделило 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Количество возгораний за последние четыре месяца почти превысило количнство за веь 2019 год.
- Закон о повышении ответственности за загрязнение воздуха и поджог травы вступил в силу. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Ранее этот закон поддержали в Верховной Раде 328 голосами нардепов и подписал президент Владимир Зеленский.