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      На Житомирщині через підпал сухої трави загинула жінка

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      На Житомирщині через підпал сухої трави загинула жінка
      Трагедія на Житомирщині / Цензор.НЕТ

      У селі Грем'яче, що на Житомирщині, через підпал сухостою загинула 79-річна жінка. Вона отримала 50% опіків тіла, коли вирішила спалити залишки сухої трави на власній присадибній ділянці.

      Того дня була суха та вітряна погода, тож вогонь швидко поширювався. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

      Актуально Рятувальники локалізували нові пожежі на Житомирщині: що відбувається зараз

      Про трагедію рятувальників повідомили односельчани, які відчували їдкий запах диму в населеному пункті.

      На одній з пожеж загинула 79-річна жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі,
      – мовиться у повідомленні ДСНС.

      Сусіди знайшли жінку біля згарища у напівнепритомному стані. Очевидці викликали "швидку", на якій постраждалу доставили в лікарню. Жінка отримала 50% опіків тіла 4-го ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося.

      Масштабні пожежі на Житомирщині

      • В Україні вже не перший тиждень вирують масштабні пожежі. Вогонь охопив Житомирщину та Чорнобильську зону. Рятувальники заявили, що пожежі здійнялися через підпал сухої трави. 
      • Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Київській та Житомирській області, які вже вдалося локалізувати. При цьому вони продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків пожеж.
      • Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Кількість займань за останні чотири місяці майже перевищила показний за весь 2019 рік.
      • Закон про підвищення відповідальності за забруднення повітря й підпал трави набув чинності. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Раніше цей закон підтримали у Верховній Раді 328 голосами нардепів та підписав президент Володимир Зеленський.

      Штрафи за підпал трави
      Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Штрафи ДСНС Пожежа Новини Житомира Новини України
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