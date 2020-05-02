На Житомирщині через підпал сухої трави загинула жінка

У селі Грем'яче, що на Житомирщині, через підпал сухостою загинула 79-річна жінка. Вона отримала 50% опіків тіла, коли вирішила спалити залишки сухої трави на власній присадибній ділянці.

Того дня була суха та вітряна погода, тож вогонь швидко поширювався. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Про трагедію рятувальників повідомили односельчани, які відчували їдкий запах диму в населеному пункті.

На одній з пожеж загинула 79-річна жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі,

– мовиться у повідомленні ДСНС.

Сусіди знайшли жінку біля згарища у напівнепритомному стані. Очевидці викликали "швидку", на якій постраждалу доставили в лікарню. Жінка отримала 50% опіків тіла 4-го ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося.

Масштабні пожежі на Житомирщині

В Україні вже не перший тиждень вирують масштабні пожежі. Вогонь охопив Житомирщину та Чорнобильську зону. Рятувальники заявили, що пожежі здійнялися через підпал сухої трави.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Київській та Житомирській області, які вже вдалося локалізувати. При цьому вони продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків пожеж.

Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Кількість займань за останні чотири місяці майже перевищила показний за весь 2019 рік.

Закон про підвищення відповідальності за забруднення повітря й підпал трави набув чинності. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Раніше цей закон підтримали у Верховній Раді 328 голосами нардепів та підписав президент Володимир Зеленський.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу