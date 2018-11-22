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      В Житомирской области прошли учения десантников: впечатляющие фото

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      На базе учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины состоялись масштабные военные учения десантников
      На базе учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины состоялись масштабные военные учения десантников / rnbo.gov.ua

      На базе учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Житомирской области произошли масштабные военные учения десантников.

      Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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      На учениях присутствовали президент Петр Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

      навчання десантників порошенко

      Петр Порошенко на учениях десантников в Житомирской области // Фото: СНБО Украины

      Военнослужащие отработали много боевых задач: обучались авиационным ударам, десантированию личного состава и военной техники, а также десантники выполняли прыжки с парашютом.

      військові навчання десантники житомир

      Многие военные приняли участие в учениях // Фото: СНБО Украины

      навчання військові десантники житомир

      Учения выглядели очень правдоподобно // Фото: СНБО Украины

      навчання військових десантників житомир

      Десантники прыгали с парашютом // Фото: СНБО Украины​

      навчання військових десантників житомир

      На учениях было много мощного оружия // Фото: СНБО Украины

      Напомним, что десантно-штурмовые войска в 2019 году будут укомлектованы новым мощным оружием, в частности бронетранспортерами и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых и "Джавелин".

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко СНБО Новости Житомира Вооруженные Силы Украины Виктор Муженко Александр Турчинов
      Источник: 24 канал
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