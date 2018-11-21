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      На оккупированном Донбассе боевики подорвали собственную боевую технику

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      Оккупанты взорвали собственную боевую технику
      Оккупанты взорвали собственную боевую технику / Фото из открытых источников

      На временно оккупированных территориях пророссийские боевики взорвали собственный танк. Оккупанты проигнорировали меры безопасности при обращении с боеприпасами.

      Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

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      Данные военной разведки указывают на то, что инцидент произошел еще 19 ноября.

      По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 19 ноября в результате нарушения мер безопасности так называемыми "офицерами-резервистами" на учебном месте произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов одного из танков,
      – сказал Праута.

      Пожар уничтожил боевую технику и военное имущество оккупантов.

      Представитель Минобороны отмечает, что командование российско-оккупационных войск проводит расследование причин инцидента. Там скрывают информацию о данном событии.

      При этом боевики приостановят проведения занятий, предусмотренных так называемыми "сборами резервистов".

      К слову, оккупанты пытаются увеличить количество российских военных на оккупированном Донбассе – с начала ноября на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантами и рядовым составом службы по контракту. Однако те массово отказываются от прохождения службы несмотря на все "старания" военного руководства РФ.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
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