На оккупированном Донбассе боевики подорвали собственную боевую технику
На временно оккупированных территориях пророссийские боевики взорвали собственный танк. Оккупанты проигнорировали меры безопасности при обращении с боеприпасами.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
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Данные военной разведки указывают на то, что инцидент произошел еще 19 ноября.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 19 ноября в результате нарушения мер безопасности так называемыми "офицерами-резервистами" на учебном месте произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов одного из танков,
– сказал Праута.
Пожар уничтожил боевую технику и военное имущество оккупантов.
Представитель Минобороны отмечает, что командование российско-оккупационных войск проводит расследование причин инцидента. Там скрывают информацию о данном событии.
При этом боевики приостановят проведения занятий, предусмотренных так называемыми "сборами резервистов".
К слову, оккупанты пытаются увеличить количество российских военных на оккупированном Донбассе – с начала ноября на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантами и рядовым составом службы по контракту. Однако те массово отказываются от прохождения службы несмотря на все "старания" военного руководства РФ.
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