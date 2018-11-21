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      На окупованому Донбасі бойовики підірвали власну військову техніку

      44 Читать новость на русском
      Окупанти підірвали власну бойову техніку
      Окупанти підірвали власну бойову техніку / Фото з відкритих джерел

      На тимчасово окупованих територіях проросійські бойовики підірвали власний танк. Окупанти знехтували заходами безпеки під час поводження з боєприпасами.

      Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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      Дані військової розвідки вказують на те, що інцидент трапився ще 19 листопада.

      На інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 19 листопада внаслідок порушення заходів безпеки так званими "офіцерами-резервістами" на навчальному місці сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів одного з танків,
      – сказав Праута.

      Пожежа знищила бойову техніку та військове майно окупантів.

      Представник Міноборони наголошує, що командування російсько-окупаційних військ проводить розслідування причин інциденту. Там приховують інформацію про зазначену подію.

      При цьому бойовики призупини проведення занять, передбачених так званими "зборами резервістів".

      До слова, окупанти намагаються збільшити кількість російських військових на окупованому Донбасі – з початку листопада на території усіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом. Однак ті масово відмовляються від проходження служби попри усі "старання" військового керівництва РФ.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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