Российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе: известна причина

Оккупанты пытаются увеличить количество российских военных на оккупированном Донбассе. Однако те массово отказываются от прохождения службы, несмотря на все "старания" военного руководства РФ.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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Он отметил, что эту информацию подтверждают данные разведки. Так, с начала ноября этого года на территории всех военных округов российских вооруженных сил продолжаются сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту.

Однако российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск,

– сказал Гуцуляк.

В частности, речь идет о привлечении российских военнослужащих на так называемые "вакантные должности", на которые ранее назначались лица, призванные только из местного населения.

"В связи с этим к подготовке на указанных собраниях привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно", – отметил спикер.

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Гуцуляк также сообщил, что набор и так называемую "нравственно-психологическую" подготовку военнослужащих во время собрания координируют непосредственно представители главного военно-политического управления вооруженных сил России.