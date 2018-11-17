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      Почему Путин уже проиграл свою войну в Украине: объяснения Климкина

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      Почему Путин уже проиграл свою войну в Украине: объяснения Климкина
      / Фото из открытых источников

      Путин изначально хотел расколоть Украину пополам. Однако Россия уже проиграла войну, потому что потеряла украинский народ в контексте любого сотрудничества.

      Об этом сказал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на конференции Halifax International Security Forum в Канаде, пишет УНН.

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      Так, Климкин отметил, что о поражении Путина свидетельствует увеличение количества украинцев, которые хотят вступить в НАТО.

      Россия уже проиграла в Украине, потому что Россия потеряла нас, украинцев, в смысле любого эффективного сотрудничества с РФ. До войны, всего лишь 5 лет назад, только 19% украинцев желали, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55%,
      – сказал он.

      Глава МИД подчеркивает, что успешная Украина является фундаментально опасной угрозой для российской модели как таковой.

      "Путин с самого начала хотел расколоть Украину пополам. Это была его идея "русского мира" и "Новороссии", иметь половину Украины как российскую колонию и часть — как российский протекторат", – считает Климкин.

      По словам украинского министра, теперь Путин получил аннексированный Крым, часть Донбасса как российский протекторат. Однако вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем.

      "В этом плане он точно уже проиграл", – подчеркнул министр.

      К слову, недавно 24 канал писал о поддержке украинцами курса на евроинтеграцию и вступления в НАТО. Так, согласно данным опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", вступление Украины в НАТО поддерживают 40% респондентов. Зато против выступают 36% опрошенных.

      Теги: Новости Украины НАТО Новости России Павел Климкин Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
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