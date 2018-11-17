Чому Путін вже програв свою війну в Україні: пояснення Клімкіна

Путін від початку хотів розколоти Україну навпіл. Однак Росія вже програла війну, тому що втратила український народ у контексті будь-якої співпраці.

Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum в Канаді, пише УНН.

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Так, Клімкін зазначив, що про поразку Путіна свідчить збільшення кількості українців, які хочуть вступити в НАТО.

Росія вже програла в Україні, тому що Росія втратила нас, українців, у сенсі будь-якого ефективного співробітництва з РФ. До війни, всього лише 5 років тому, лише 19% українців бажали, щоб ми вступили у НАТО. Тепер їх 55%,

– сказав він.

Голова МЗС наголошує, що успішна Україна є фундаментально небезпечною загрозою для російської моделі як такої.

"Путін з самого початку хотів розколоти навпіл Україну. Це була його ідея „руського міра“ і „Новоросії“, мати половину України як російську колонію і частину — як російський протекторат", – вважає Клімкін.

За словами українського міністра, тепер Путін отримав анексований Крим, частину Донбасу як російський протекторат. Проте вся Україна, вільна і демократична, не під російським контролем.

"У цьом плані він точно вже програв", – наголосив міністр.

До слова, нещодавно 24 канал писав про підтримку українцями курсу на євроінтеграцію та вступу до НАТО. Так, згідно з даними опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг",, вступ України до НАТО підтримують 40% респондентів. Натомість проти виступають 36% опитаних.