Экс-советник Путина рассказал, сколько Кремль тратит на финансирование "ЛДНР"

Кремль тратит на финансирование пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины около двух миллиардов долларов в год.

Об этом сообщил экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, пишет "Главред".

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"Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько денег российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма: примерно два миллиарда долларов в год. Поскольку численность населения на оккупированном Донбассе немного превышает численность населения Крыма и Севастополя, а расходы на душу населения на территории Донбасса немного ниже, чем на территории Крыма и Севастополя, то можно предположить, что сумма дотаций для Донбасса составляет около двух миллиардов долларов в год", – отметил Илларионов.

Эта сумма составляет 0,25% ВВП России. По словам экономиста, это большие деньги для Кремля, но неподъемными средствами не являются.

Это солидная сумма, но не та, которая стала бы неподъемной для России в нынешней ситуации. И это не та сумма, которая в состоянии была бы остановить экономический рост в России. Она заметна, но она не является чрезмерной для нынешнего российского бюджета,

– сказал эксперт.

У другого специалиста подсчеты похожие. По данным сопредседателя общественной инициативы "Права справа" Дмитрия Снегирева, за последние пять лет РФ потратила на финансирование оккупированных территорий более 10 миллиардов долларов.

За последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 миллиардов долларов. Это означает, что самостоятельно она оттуда никогда не выйдет,

– добавил Снегирев.