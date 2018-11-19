Екс-радник Путіна розповів, скільки Кремль витрачає на фінансування "ЛДНР"

Кремль витрачає на фінансування проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини близько двох мільярдів доларів на рік.

Про це повідомив екс-радник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов, пише "Главред".

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"Офіційних даних про це немає. Але можна зробити оцінку, виходячи з того, скільки грошей російський бюджет витрачає на фінансування окупованого Криму приблизно два мільярди доларів на рік. Оскільки чисельність населення на окупованому Донбасі трохи перевищує чисельність населення Криму і Севастополя, а витрати на душу населення на території Донбасу трохи нижче, ніж на території Криму і Севастополя, то можна припустити, що сума дотацій для Донбасу становить близько двох мільярдів доларів на рік", – зазначив Ілларіонов.

Ця сума становить 0,25% ВВП Росії. За словами економіста, це великі гроші для Кремля, але непідйомними коштами не є.

Це солідна сума, але не та, яка стала б непідйомною для Росії у теперішній ситуації. І це не та сума, яка в змозі була б зупинити економічне зростання в Росії. Вона помітна, але вона не є надмірною для нинішнього російського бюджету",

– сказав експерт.

В іншого фахівця підрахунки схожі. За даними співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, за останні п'ять років РФ витратила на фінансування окупованих територій більше 10 мільярдів доларів.

За останні п'ять років РФ вклала в ОРДЛО більше 10 мільярдів доларів. Це означає, що самостійно вона звідти ніколи не вийде,

– додав Снєгирьов.