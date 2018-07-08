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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Золотом-4 появилась полиция и другие представители органов власти

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Улучшение тактического положения в Золотом-4 позволило ввести полицию
Улучшение тактического положения в Золотом-4 позволило ввести полицию / Фото из открытых источников

В Золотом-4, которое в конце июня украинские военные взяли под полный контроль, появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

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Напомним, что 30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), который расположен вблизи Попасной на Луганщине. Почти три недели длилась активная фаза операции по возврату этого поселка под контроль ВСУ.

Отмечается, что улучшение тактического положения, завершенное украинскими защитниками, позволило внедрить в населенном пункте органы национальной полиции, которых до 2 июля 2018 года там не было вообще.

Следует отметить, что до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины (что было связано с неподходящими условиями безопасности). В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти,
– говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ООС отметили, что ранее не все жители Золотого-4 имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевыми обстоятельствами в этом регионе.

Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работу КПВВ изменено), – отметили в пресс-службе ООС.

Объединенные силы также подчеркивают, что не нарушают Минских договоренностей во время улучшения тактического положения на том или ином направлении.

 

Теги: Новости Украины Полиция Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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