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У Золотому-4 з'явилася поліція та інші представники органів влади

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Покращення тактичного положення у Золотому-4 дозволило запровадити поліцію
Покращення тактичного положення у Золотому-4 дозволило запровадити поліцію / Фото з відкритих джерел

У Золотому-4, яке в кінці червня українські військові взяли під повний контроль, з'явився дільничний інспектор поліції та інші представники органів влади.

Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Нагадаємо, що 30 червня українські військові повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташоване поблизу Попасної на Луганщині. Майже три тижні тривала активна фаза операції по поверненню цього селища під контроль ЗСУ.

Зазначається, що покращення тактичного положення завершене українськими захисниками дало змогу запровадити у населеному пункті органи національної поліції, яких до 2 липня 2018 року там не було взагалі.

Слід відзначити, що до 2 липня у населеному пункті Золоте-4 ніколи не було присутності представників Національної поліції України (що було пов'язано з невідповідними умовами безпеки). На даний час у зазначеному населеному пункті є дільничний інспектор та інші представники органів влади,
– йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі ООС зауважили, що раніше не всі мешканці Золотого-4 мали можливість переміщатися на підконтрольну територію у зв'язку з бойовими обставинами в цьому регіоні.

Наразі всі без винятку жителі Золотого-4 мають право та можливість переміщуватися на підконтрольну урядові територію у зручний для них час (роботу КПВВ змінено), – зазначили у прес-службі ООС.

Об'єднані сили також підкреслюють, що не порушують Мінських домовленостей під час покращення тактичного положення на тому чи іншому напрямку.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Поліція
Джерело: 24 Канал
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