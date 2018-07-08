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В ОБСЄ назвали причини порушення "хлібного перемир'я"

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Александр Хуґ вказав на причини порушення перемир'я на Донбасі
Александр Хуґ вказав на причини порушення перемир'я на Донбасі / qha.com.ua

Заступник представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуґ заявив, що першопричини насилля на Донбасі досі не усунені.

Про це він розповів у інтерв'ю "Громадському радіо".

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Александр Хуґ зазначив, що першопричинами насилля на Донбасі є близьке розташування позицій військових сил та озброєних формувань, а також наявність важкого озброєння. 

СММ ОБСЄ в Україні дійсно зафіксувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню після того, як було оголошено про підтвердження дотримання цього режиму, яке набуло чинності 1 липня. Спочатку ми зафіксували, що кількість порушень спала до двозначних чисел, але за останню добу вже відзначили збільшення, кількість порушень досягає тризначних чисел. Це лише тимчасове полегшення для цивільного населення, на плечі якого впав важкий тягар насильства, що ми до цих пір фіксуємо. Першопричини насильства не усунені,
– зауважив Хуґ.

Він також додав, що для примирення недостатньо відповідних наказів самих військових.

"Зброя, міномети, танки, артилерія самі по собі не стріляють. Цю зброю застосовують солдати, яким віддають накази. Статистика останніх днів продемонструвала, що якщо віддають накази не стріляти, то в основному ці накази виконують. Що потрібно в цей період затишшя? Те, щоб скористалися нагодою і віддали інші накази. Наприклад, наказ для розведення сил і засобів в тих місцях, де позиції дуже близько один до одного. Наказ про відвід важкого озброєння", – сказав заступник голови СММ ОБСЄ.

Александ Хуґ вважає, що однією з головних причин є відсутність довіри.

Одна з причин, чому вирують ці події, - відсутність довіри. Для того, щоб сприяти розвитку довіри, не потрібно розміщувати важке озброєння по лінії зіткнення. Всі підписанти зобов'язалися виконувати узгоджені заходи, які покликані припинити насильство. Для імплементації цих досягнутих домовленостей повинна бути воля. А для цього повинен бути діалог. Мінський майданчик є платформою, де можна обговорювати дзеркальні заходи, – зауважив Хуґ.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики ОБСЄ Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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