В ОБСЕ назвали причины нарушения "хлебного перемирия"

Заместитель представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что первопричины насилия на Донбассе до сих пор не устранены.

Об этом он рассказал в интервью "Общественному радио".

Читайте также: ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о кибербезопасности

Александр Хуг отметил, что первопричинами насилия на Донбассе являются близкое расположение позиций военных сил и вооруженных формирований, а также наличие тяжелого вооружения.

СММ ОБСЕ в Украине действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения этого режима, которое вступило в силу 1 июля. Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого упал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем. Первопричины насилия не устранены,

– заметил Хуг.

Он также добавил, что для примирения недостаточно соответствующих приказов самих военных.

"Оружие, минометы, танки, артиллерия сами по себе не стреляют. Это оружие применяют солдаты, которым отдают приказы. Статистика последних дней продемонстрировала, что если отдают приказы не стрелять, то в основном эти приказы выполняют. Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции очень близко друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения", – сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Александ Хуг считает, что одной из главных причин является отсутствие доверия.

Одна из причин, почему бушуют эти события, – отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия, не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие. Для имплементации этих достигнутых договоренностей должна быть свобода. А для этого должен быть диалог. Минская площадка является платформой, где можно обсуждать зеркальные меры,

– отметил Хуг.