11:14
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 14°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
  • среда
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ОБСЕ назвали причины нарушения "хлебного перемирия"

186 Читати новину українською
Александр Хуг указал на причины нарушения перемирия на Донбассе
Александр Хуг указал на причины нарушения перемирия на Донбассе / qha.com.ua

Заместитель представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что первопричины насилия на Донбассе до сих пор не устранены.

Об этом он рассказал в интервью "Общественному радио".

Читайте также: ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о кибербезопасности

Александр Хуг отметил, что первопричинами насилия на Донбассе являются близкое расположение позиций военных сил и вооруженных формирований, а также наличие тяжелого вооружения.

СММ ОБСЕ в Украине действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения этого режима, которое вступило в силу 1 июля. Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого упал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем. Первопричины насилия не устранены,
– заметил Хуг.

Он также добавил, что для примирения недостаточно соответствующих приказов самих военных.

"Оружие, минометы, танки, артиллерия сами по себе не стреляют. Это оружие применяют солдаты, которым отдают приказы. Статистика последних дней продемонстрировала, что если отдают приказы не стрелять, то в основном эти приказы выполняют. Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции очень близко друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения", – сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Александ Хуг считает, что одной из главных причин является отсутствие доверия.

Одна из причин, почему бушуют эти события, – отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия, не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие. Для имплементации этих достигнутых договоренностей должна быть свобода. А для этого должен быть диалог. Минская площадка является платформой, где можно обсуждать зеркальные меры,
– отметил Хуг.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости Донецка ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
сегодня, 08:15 Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
Злой Одессит 2538
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 июля, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 1765
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
7 июля, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 618
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
7 июля, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1406
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
7 июля, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 788
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук