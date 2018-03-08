На Донбассе боевики ранили украинского военного
Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям, один военный ранен.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Троицкого.
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На донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки.
Источник: 24 Канал
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